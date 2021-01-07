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Ралли рейд «Дакар-2021»: пятый этап соревнования близится к концу

07.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ралли рейд «Дакар-2021»: пятый этап соревнования близится к концу

В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд «Дакар». В самой престижной гонке участвуют и два белорусских МАЗа.

На предыдущем этапе экипаж Алексея Вишневского финишировал на третьем месте и сейчас продолжает борьбу за главную награду – «Золотого бедуина». А вот у лидера команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича возникли серьезные проблемы. Его грузовик добрался к финишу только ночью. Очень жаль, ведь наш экипаж считался одним из главных фаворитов гонки и основным конкурентом многократных победителей «Дакара» – российских КАМАзов.

Алексей Вишневский и его команда едут очень быстро, у них отличные шансы на победу. В эти минуты участники завершают 5-й этап знаменитого «Дакара».  

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В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд «Дакар». В самой престижной гонке участвуют и два белорусских МАЗа. На предыдущем этапе экипаж Алексея Вишневского...
 
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