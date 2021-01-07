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Мировые цены на продукты в 2020 году побили рекорд

07.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мировые цены на продукты в 2020 году побили рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года, информирует ТАСС.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен вырос в декабре до 107,5 пункта, на 2,2% по сравнению с ноябрем, когда был зарегистрирован самый высокий уровень индекса за последние шесть лет. Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

В ФАО отмечают увеличение индекса цен на растительные масла и зерновые. Специалисты связывают это с ростом экспортных цен на пшеницу, кукурузу и рис, возникающий из-за неуверенности в высоких урожаях и погодных условиях в основных странах-поставщиках.

В декабре на 3,2% по сравнению с ноябрем повысился индекс цен на молочные продукты. Рост данного показателя наблюдается  на протяжении последних семи месяцев, в основном за счет высокого внутреннего потребления данного вида продукции в странах-производителях.

Аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не связывают рост стоимости продовольствия исключительно с пандемией, которая стала причиной некоторого дефицита поставок и их задержек. Как утверждают эксперты, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.

Фото: agronews.com

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Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года, информирует ТАСС. По данным...
 
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