ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Церемониальную чашу из человеческого черепа сняли с аукциона в Австралии из-за вопросов о ее происхождении

07.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Церемониальную чашу из человеческого черепа сняли с аукциона в Австралии из-за вопросов о ее происхождении

В Австралии аукционным домом Snowball Auctions Albany был выставлен на продажу человеческий череп. Необычный лот описывается как старинная европейская церемониальная чаша. 

Представители аукционного дома проинформировали The Guardian, что с властями обсуждался вопрос о продаже чаши из человеческого черепа. Сам предмет принадлежит некоему коллекционеру.

Тем не менее, чашу из черепа решили снять с предстоящего 8 января аукциона. Специалисты проведут расследование происхождения предмета. Не исключается, что позже чаша вновь станет доступна для покупки.


The Guardian приводит цитату старшего преподавателя социологии университета Сиднея Фионы Гилл, которая заявила, что продавать человеческий череп в Австралии неэтично и незаконно.

Гилл сослалась на статьи 29 и 30 Закона Западной Австралии о трансплантологии и тканях человека от 1982 года, по которым продажа и реклама человеческих тканей и останков запрещены. The Guardian подчеркивает, что правоохранители австралийского штата Вашингтон отказались подтверждать факт нарушения закона, уточнив, что местная полиция этим вопросом не занималась.

Фото: snowballauctions.com.au

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австралии аукционным домом Snowball Auctions Albany был выставлен на продажу человеческий череп. Необычный лот описывается как старинная европейская церемониальная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знаменитый фонарщик из Бреста выдвинут в делегаты на Всебелорусское народное собрание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by