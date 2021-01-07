Церемониальную чашу из человеческого черепа сняли с аукциона в Австралии из-за вопросов о ее происхождении

Источник материала: ОНТ

В Австралии аукционным домом Snowball Auctions Albany был выставлен на продажу человеческий череп. Необычный лот описывается как старинная европейская церемониальная чаша.

Представители аукционного дома проинформировали The Guardian, что с властями обсуждался вопрос о продаже чаши из человеческого черепа. Сам предмет принадлежит некоему коллекционеру.

Тем не менее, чашу из черепа решили снять с предстоящего 8 января аукциона. Специалисты проведут расследование происхождения предмета. Не исключается, что позже чаша вновь станет доступна для покупки.





The Guardian приводит цитату старшего преподавателя социологии университета Сиднея Фионы Гилл, которая заявила, что продавать человеческий череп в Австралии неэтично и незаконно.

Гилл сослалась на статьи 29 и 30 Закона Западной Австралии о трансплантологии и тканях человека от 1982 года, по которым продажа и реклама человеческих тканей и останков запрещены. The Guardian подчеркивает, что правоохранители австралийского штата Вашингтон отказались подтверждать факт нарушения закона, уточнив, что местная полиция этим вопросом не занималась.

Фото: snowballauctions.com.au

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