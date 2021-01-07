Погромы, стрельба и штурм Капитолия: как прошло утверждение победы Байдена на президентских выборах

Источник материала: ОНТ

К событиям в США приковано внимание всего мира. Утверждение Джо Байдена победителем президентских выборов превратилось в массовое побоище. Сторонники Трампа штурмом брали Капитолий. Оплот американской демократии, где заседает Конгресс, на несколько часов перешёл к протестующим. Погромы, выстрелы, жертвы. И всё это на фоне призывов Дональда Трампа сражаться. Произошедшее уже назвали попыткой мятежа. Чем обернулась для Америки политика двойных стандартов?





Эти кадры мгновенно облетели весь мир. Капитолий повержен и окроплён кровью. Протестующие нанесли удар в самое сердце американской демократии. Начиналось все как мирный митинг протеста, а закончилось погромом, стрельбой и убийствами. Десятки задержанный, минимум четыре жертвы. Одного из участников штурма – женщину – убили фактически выстрелом в упор.

Смертельное ранение получила ветеран военно-воздушных сил Эшли Бэббит. Она была сторонницей пока ещё действующего президента, который буквально за несколько часов до печальный событий, выступая на марше «За спасение Америки», призывал американцев устроить поле боя.

Мирно не получилось. Тогда и сейчас, когда Трамп на марше за спасение Америки заявлял о фальсификации и краже голосов. Обращение пока еще хозяина Белого дома уже заблокировали и Twitter, и Facebook, и YouTube. Но было поздно. В день, когда Конгресс должен утвердить голоса выборщиков и объявить Байдена президентом, разъярённая толпа ринулась на Капитолий, как и велел её лидер, чтобы устроить тот самый ад. Сообщалось, что телеканалы даже показали кадры снайперов на Капитолийском холме. А CNN сообщил о найденной в здании бомбе. Слезоточивый газ, светошумовые гранаты и огнестрельное оружие. Против протестующих был применен весь арсенал силовиков.

То, что происходило накануне в стенах Капитолия, эксперты сравнивают с событиями трехмесячной давности в Кыргызстане. Разгромленные и разграбленные кабинеты. Мятежники с оружием в руках. На которых отцы-основатели американской нации, наверное, с недоумением, взирали с картины в ротонде – символическом и физическом сердце Капитолия. Спикер призвала Нацгвардию очистить от протестующих здание. При этом в момент штурма Капитолия Пентагон отклонил запрос на отправку бойцов. Кто же дал добро – полностью не ясно. Говорят, что Майкл Пенс, которому Трамп указал на дверь. Вернее, запретил пускать вице-президента в Белый дом. Или всё же мэр Вашингтона, который уже ввёл комендантский час из-за беспорядков. До инаугурации Байдена. В то, что церемония пройдет спокойно, уже никто не верит.

И протесты, которые не прекращаются в Соединенных Штатах еще с минувшей весны, покажутся цветочками. Еще до выборов Трамп предвещал, что в случае победы Байдена Соединенные Штаты ждет революция. Накануне он все же объявил, что несмотря на фальсификации готов уступить Белый дом, правда, с оговоркой.

Значит ли это, что бой проигран, но война будет продолжена? Эксперты говорят, что вероятнее всего да. Впереди Америку ждет великое противостояние, жесткое и радикальное. Любопытной, хотя вполне предсказуемой на этом фоне выглядит реакция лидеров многих стран. Меркель выразила сожаление, Макрон заявил – цитата: «Мы не уступим насилию тех немногих, кто хочет поставить под сомнение демократию». Наши ближайшие соседи Украина и Литва также поспешили «засветить» свою позицию. Украинский президент решительно осудил попытку американского Майдана. Против уличного беспредела выступил и глава Литвы.

И ни слова о раненых или убитых протестующих и о жесткости американской полиции. Громить здания правительства в Кыргызстане, Минске или других странах – это проявление настоящей демократии. А в Америке – это совсем другое.

Ставшая мемом шутка «демократия – это власть демократов», оказывается, уже давно не шутка. Кровавое противостояние в эти дни в США – не сценарий для нового сезона «Карточного домика». Похоже, что фундамент демократического домика разрушен навсегда. На подходе революция – вопрос только в цвете? Красная – раз Трамп республиканец? Или синяя, если к погромам присоединятся и демократы? Так или иначе кадры для заставки нового сериала «Падение Капитолия» у режиссеров уже есть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram