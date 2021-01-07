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Пять человек погибли при взрыве в англоязычном регионе Камеруна
Источник материала: ОНТ
Ранним утром 6 января в департаменте Момо на северо-западе Камеруна прогремел взрыв. В результате инцидента погибли один госслужащий и четыре сотрудника сил безопасности страны. Об этом 7 января
Уточняется, что автоколонна губернатора Момо подорвалась на бомбе кустарного производства, которую установили сторонники независимости англоязычных регионов Камеруна. В результате теракта погибли пять человек, трое были ранены. Губернатор департамента не пострадал.
Фото: Getty Images / AFP / M. Longari
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Ранним утром 6 января в департаменте Момо на северо-западе Камеруна прогремел взрыв. В результате инцидента погибли один госслужащий и четыре сотрудника сил...
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