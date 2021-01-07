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Илон Маск приблизился к титулу самого богатого человека в мире
Источник материала: Хартия'97
Илон Маск приблизился к титулу самого богатого человека в мире
Состояние главы Tesla превысило 181 миллиард долларов.
Глава Tesla Илон Маск может стать самым богатым человеком в мире, отобрав титул у основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом
Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск находится на втором месте среди самых богатых людей планеты, отставая от возглавляющего список Безоса всего на три миллиарда долларов. Состояние главы Tesla превысило 181 миллиард долларов. Это произошло на фоне резкого роста акций корпорации Tesla.
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Состояние главы Tesla превысило 181 миллиард долларов.
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