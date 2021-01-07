Источник материала: Хартия'97

Наша окончательная победа – вопрос времени 1 7.01.2021, 18:42

1,797

иллюстрационное Фото: epa/upg

Важное направление борьбы – экономическое давление на режим.

- Очевидно, на внешнем направлении работа идет весьма успешно. Диаспоры каждый день перекрывают всё новые краники для фашистов. Последний международный кредитор, Россия, уже на законодательном уровне ограничил объем вливаний на этот год рефинансированием старых долгов системы, подталкивая режим к краху, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

На внутреннем же фронте основной силой, снижающей прибыль страны, остается сам режим. Репрессии, трудовая миграция, сжатие внутреннего рынка, депрессия населения ведут к падению поступлений в бюджет.

А для гражданского общества ключевым инструментом воздействия был, есть и будет личный бойкот системы. Приложение Крама , ограничение крупных покупок, задержка оплаты коммунальных услуг, снижение трат на подакцизные товары (водка, сигареты), игнорирование заведений и сервисов пособников режима очень эффективны.

И главное - осознанное понижение личной производительности. Ведь уменьшение её на 25% равносильно забастовке 25% предприятий страны. Героизм беларусов, самоограничение ради общей цели - иногда приуроченные ко всеобщим забастовкам, но чаще являющиеся элементом каждодневной личной борьбы - ускоряют падение режима день за днем.

Мы одна большая семья. Наша окончательная победа - вопрос времени.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.