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Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

07.01.2021 19:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Такие оценки привел в четверг телеканал CNBC, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

По подсчетам его специалистов, состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса телеканал оценивает сейчас в 184 млрд долларов.

Фондовые торги в США еще продолжаются. Сессия завершится через несколько часов.

В рейтинге самых богатых людей мира, составляемых агентством Bloomberg, Маск по-прежнему занимает второе место, согласно данным за среду. Его состояние оценивается в 181 млрд долларов. Безос — на первом месте (184 млрд). В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на 100 млрд долларов. При этом в январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $ 100 млрд, а сейчас оценивается примерно в 750 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

 
 
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