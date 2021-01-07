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Трамп не сможет постить в Facebook и Instagram до конца своего президентского срока
Источник материала: Tut.by
Дональду Трампу заблокировали аккаунты в Facebook и Instagram на неопределенное время — как минимум до конца его президентского срока (на две недели). Владелец этих соцсетей Марк Цукерберг
«Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену.
Его решение использовать свои аккаунты для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что полагали, что их эффект — и, вероятно, их цель — спровоцировать дальнейшее насилие.
После утверждения результатов выборов Конгрессом приоритетом для всей страны теперь должно быть обеспечение того, чтобы оставшиеся 13 дней и дни после инаугурации прошли мирно и в соответствии с установленными демократическими нормами.
За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими собственными правилами, временами удаляя контент или помечая его сообщения, когда они нарушают нашу политику. Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим выступлениям, даже к спорным.
Но нынешний контекст сейчас принципиально другой, связанный с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранной власти.
Мы считаем, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашими сетями в этот период, слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок — минимум, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти», — написал Цукерберг.
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