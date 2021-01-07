Чичваркин: Что будет с Беларусью и с Лукашенко? То же самое, что с Мадуро. Будут 10% руководить остальными 90%









В Беларуси 10% граждан будут руководить остальными 90% населения страны.





Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин, комментируя ситуацию в Беларуси.





Он считает, что с Александром Лукашенко будет "то же самое, что с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро".





"Будут 10% руководить остальными 90%", – подчеркнул Чичваркин.





Он также предположил, что Беларусь продолжит жить под руководством Лукашенко.





"К сожалению. Ну а чего? Куда? Зачем?" – сказал бизнесмен, отметив, что Лукашенко не уйдет из власти.





Впрочем, пессимисты в начале прошлого года говорили, что белорусы не поднимутся, что Лукашенко чувствует себя очень уверенно, что в Беларуси все тихо, как на кладбище... А оно вон как вышло...