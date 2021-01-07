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Правозащитник: Николай Автухович перенес коронавирус, был на кислороде
07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
7 января политзаключенному исполнилось 58 лет.
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Василий Завадский, соратник и коллега Николая Автуховича по правозащитной организации «Тайм-аут», сообщил подробности об условиях, в которых тот находится под арестом.
— Спешу сообщить, что сегодня наконец-таки адвокат смогла увидеть Николая Автуховича, —
— Микола тяжело перенес короновирус, его вывозили на стационарное лечение в госпиталь. ИВЛ не было, но был на кислороде.
По словам Завадского, сейчас Автухович чувствует сильную слабость, одышку при нагрузке. Также по-прежнему у него нет самых нужных вещей, одежды, средств гигиены, лекарств.
Надеемся, что всё это наконец-то примут в передачах или посылках. Напомню, что завтра, в православное Рождество, у Миколы День рождения, — написал Василий Завадский.
Напомним, что в начале декабря гостелеканалы показали сюжет о Николае Автуховиче, в котором его назвали «главарем террористической группы». Автуховича обвиняют в поджоге дома и подрыве авто сотрудника милиции.
По делу Автуховича также проходят его подруга Любовь Резанович, ее муж, православный священник Сергей и их сын Павел, работавший в администрации Ленинского района Бреста.
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7 января политзаключенному исполнилось 58 лет.
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