|
Минское «Динамо» играет с рижскими одноклубниками. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гостях команда Крэйга Вудкрофта сыграет с рижским «Динамо».
Минчане одержали две победы над топ-клубами и вновь поднялись на пятое место в Западной конференции.
Что касается рижан, то они уже давно утратили шансы на плей-офф, но при этом выиграли два последних матча, одолев московские «Спартак» и «Динамо».
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 20.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гостях команда Крэйга Вудкрофта сыграет с рижским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)