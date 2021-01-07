Минское «Динамо» играет с рижскими одноклубниками. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гостях команда Крэйга Вудкрофта сыграет с рижским «Динамо».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане одержали две победы над топ-клубами и вновь поднялись на пятое место в Западной конференции.

Что касается рижан, то они уже давно утратили шансы на плей-офф, но при этом выиграли два последних матча, одолев московские «Спартак» и «Динамо».

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 20.30.

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