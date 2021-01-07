Volvo на МКАД снесла осветительную мачту (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня во второй половине дня на МКАД произошла серьезная авария: Volvo врезалась в осветительную мачту, от удара она упала на легковушку. К счастью, все остались живы, передает старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподобаева.

За рулем Volvo был 37-летний водитель. Он двигался со стороны улицы Франциска Скорины в направлении улицы Ваупшасова. По предварительной информации, при движении водитель при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и наехал на осветительную мачту. Кроме водителя в машине была пассажир 1987 года рождения — обоих доставили в медучреждение для осмотра.





Устанавливаются все обстоятельства инцидента.