Марк Цукерберг прокомментировал бан Трампа в Facebook и Instagram

Источник материала: Onliner

Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг на своей странице в Facebook объяснил причины блокировки аккаунта Дональда Трампа. Социальная сеть запретила публиковать президенту США посты вплоть до его ухода с высшего поста страны.

Полный текст поста Цукерберга: «Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному преемнику Джо Байдену.

Решение использовать свою платформу, чтобы мириться с действиями своих сторонников, а не осуждать их, вызвали справедливое беспокойство людей в США и в мире. Вчера мы убрали эти заявления, потому как решили, что эффект от них — и, вероятно, цель — вызвать дальнейшее насилие.

После подтверждения результатов выборов Конгрессом приоритетной задачей для страны должно стать обеспечение мира и соответствие демократическим нормам оставшихся 13 дней [правления Трампа] и дней после инаугурации.

За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими правилами, иногда удаляя контент или помечая посты, нарушающие нашу политику. Мы сделали это, потому как считаем, что у общества есть право на максимально широкий доступ к высказываниям, даже спорным. Однако нынешний контекст принципиально отличается от использования нашей платформы для подстрекательства против демократически избранного правительства.

Мы считаем, что слишком велики риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в это время. Поэтому мы увеличиваем срок блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный период. По меньшей мере на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти».