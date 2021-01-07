НАУ назвал преступлением против народа изменения в Налоговый кодекс

Евгений Бурый, ответственный в Национальном антикризисном управлении за экономику и финансы, обратился к чиновникам, которые приняли закон «Об изменении Налогового кодекса»





«В первый день нового года так называемая власть сделала свой подарок белорусам.

Режим ввел новые налоги, повысил налоговые ставки и отменил льготы – в том числе на лекарства и детские товары.

пишет Ежедневник Многие чиновники упорно игнорируют требования закона и призывы к их соблюдению. Они намеренно замалчивают негативные последствия изменений для людей и экономики», - отметил Евгений Бурый,Ежедневник





По его мнению, у чиновников в приоритете слепое исполнение и подчинение.





«Представителей власти, которые разработали и согласовали такие изменения, можно смело называть антинародной властью, - отметил Бурый. - В Беларуси 24 министерства, 12 комитетов, 6 концернов, 22 иные государственные организации и 13 высших органов госуправления. При этом режиме никому не позволено встать на защиту людей. Но мы точно знаем, что среди чиновников есть достойные и честные люди, которые ждут подходящего момента.





Все должностные лица, кто высказался против, отказался ставить подпись, дал отрицательное заключение по внесению изменений в Налоговый кодекс – сообщите нам об этом.

Всех причастных к принятию законопроекта мы установим – и сделаем эту информацию публичной.

Инициируем внесение в санкционные списки каждого, кто причастен к террору и геноциду. Весь этот ад устроили не протестующие, не оппозиция, не внешние факторы и не ковид – но и не только Лукашенко. Всем сторонникам режима и нелегитимной власти пора усвоить, что эти налоговые новшества коснутся их самих и их семьи.





Евгений Бурый отметил, что принятый с нарушениями закон не имеет юридической силы, его выполнение не является обязанностью. Однако нынешняя власть будет заставлять его исполнять. По мнению НАУ, это является преступлением, поэтому все такие факты будут вноситься в «Единую книгу регистрации преступлений».



