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Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире

07.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприниматель Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает CNBC.

Глава Tesla стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 185 миллиардов долларов. Рост стоимости акций Tesla в четверг, 7 января, позволил Маску обогнать Безоса, который был самым богатым человеком с 2017 года.

Ранее 7 января сообщалось, что Маск приблизился к титулу самого богатого человека в мире. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск находился на втором месте среди самых богатых людей планеты, отставая от возглавляющего список Безоса всего на три миллиарда долларов.

Летом 2020 года стало известно, что состояние основателя Amazon выросло за день 20 июля на рекордные 13 миллиардов долларов. Новый рекорд миллиардер смог поставить благодаря тому, что акции компании взлетели на 7,9 процента за день, а за год — на 73 процента. Тогда состояние Безоса оценивалось в 189 миллиардов долларов, пишет Лента.ру.
 
 
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Предприниматель Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает CNBC.
 
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