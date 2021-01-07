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«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

07.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Реакция мирового сообщества на события в Соединенных Штатах была не то чтобы не предсказуемой, но крайне удивительной. Они самым решительным образом осудили протесты и беспорядки, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что в случае с Беларусью позиция и риторика западных держав кардинально отличается. Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Чудеса демократии мы имели возможность наблюдать в эту ночь. И это вам не вечерние дворовые марши кучки невероятных. В США штурмовали Капитолий.

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Правоохранители действовали максимально жестко. Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов. Было применено оружие. Четыре человека погибли.

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Но что пишет самый объективный и неполживый Степка из Варшавы...

Несколько полицейских пострадали при беспорядках в Вашингтоне, как минимум один госпитализирован. В это время соседние штаты Виргиния и Мэриленд отправляют военных на помощь Капитолию.

Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Григорий Азаренок:
И тут стоит только в недоумении развести руками. А где же лошки-петушки, каратели, фашисты? Где же координация? Где инструкции по сцепкам? Где деанон полицейских и слитые личные данные? Уже классическая фраза – это другое? Лицемерию нет предела. Но не только у него одного.

Эммануэль Макрон, президент Франции:
То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии.

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ):
Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона.

Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Григорий Азаренок:
Вот так: штурм Капитолия в США – это удар по демократии. А грубые действия полицейских – это защита демократии.

Но самый шикарный перл выдал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Майкл Макфол, бывший посол США в России:
Идиоты, сравнивающие храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными самодержавными головорезами в Капитолии, я заблокирую вас!

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Григорий Азаренок:
Но и это еще не верх цинизма. Многим открытым сторонникам нашего Президента сейчас удаляют аккаунты в соцсетях. Так вот, нашу компанию пополнил Дональд Трамп. Ему заблокировали все способы общения с аудиторией. И только не перепутайте: там – демократия, а у нас – диктатура.

Григорий Азаренок:
С невиданной жестокостью Капитолий был зачищен. Сегодня конгрессмены подтвердили победу Байдена на выборах, в честность которых не верит, наверное, ни один человек в мире. Но ООН не собирает срочного совещания. Послы западных держав не несут цветы на места гибели людей. Все тихо и покорно соглашаются. Похоже, что Америка никогда больше не будет great again. И только мы можем ей помочь.

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

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Григорий Азаренок:
Похоже, это время не за горами. Кризис демократии и полный правовой дефолт в США перерастают в глобальную проблему для всего человечества.

«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

А у нас… А у нас унылые марши за догоном от дома до магазина. Это у меньшинства. А у большинства – светлый праздник Рождества. С чем мы и поздравляем.

Люди в материале: Григорий Азарёнок, Эммануэль Макрон, Майкл Макфол, Дональд Трамп, Джо Байден

 
Теги: Минск
 
 
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Реакция мирового сообщества на события в Соединенных Штатах была не то чтобы не предсказуемой, но крайне удивительной. Они самым решительным образом осудили...
 
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