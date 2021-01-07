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В Новой Боровой мужчину задержали вместе с собакой

07.01.2021 20:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее четырех человек, в том числе женщина, задержаны во время рождественских праздников 6 и 7 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

Один из мужчин доставлен в минский Центр изоляции правонарушителей.

Телеграм-каналы сообщают о патрулировании силовиками столичного микрорайона Новая Боровая, в том числе ночью. Там же сегодня вечером произошли задержания.

Очевидцы сообщают о задержании в Новой Боровой мужчины вместе с собакой, с которой он вышел на прогулку.

В Новой Боровой мужчину задержали вместе с собакой

В некоторых районах Минска граждане вышли на локальные марши.

Обеспокоенность дворовой активностью выразил сегодня Александр Лукашенко во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. При этом он перевернул ситуацию с ног на голову, заявив что это не люди выходят протестовать во дворы, а протестующие приходят в чужие дворы:

4 января тема обсуждалась на встрече Лукашенко с генеральным прокурором Андреем Шведом. По ее итогам Швед заявил, что его ведомство намерено в ближайшее время заняться выявлением и пресечением локальной протестной активности.

Силовики массово поехали во дворы уже на следующий вечер. Один из них угрожал оружием, когда мужчина пытался заступиться за задержанную женщину. По данным МВД, было задержано 25 человек, напоминает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее четырех человек, в том числе женщина, задержаны во время рождественских праздников 6 и 7 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».
 
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