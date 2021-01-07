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Умерла мать Сергея Скрипаля
Источник материала: Хартия'97
Умерла мать Сергея Скрипаля
Она лежала в реанимации с 25-процентным поражением легких.
Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля скончалась в больнице в Ярославле в возрасте 93 лет, она лежала в реанимации с 25-процентным поражением легких, сообщила
"Бабушка умерла сегодня в пять часов. Она лежала в больнице в реанимации", - сказала Виктория.
По ее словам, Елена Яковлевна была госпитализирована в конце декабря с 25-процентным поражением лёгких. Собеседница агентства отметила, что бабушке сделали тест на COVID, но результатов пока нет. При этом у самой Виктории тест положительный.
"Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала", - сообщила Скрипаль.
Она подчеркнула, что семье дяди сообщить о произошедшей трагедии она не может, поэтому попросила знакомых связаться с британским посольством.
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Она лежала в реанимации с 25-процентным поражением легких.
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