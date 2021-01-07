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Каршеринг Anytime уходит из Бреста и Гомеля

07.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Каршеринг Anytime уходит из Бреста и Гомеля

  • 7.01.2021, 20:25
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иллюстрационное Фото: Олег Киндар/tut.by

В компании объясняют этот шаг низким спросом на авто в областных городах.

Каршеринговый сервис Anytime 15 января уходит из Гомеля и Бреста. Об этом сообщается на официальной странице компании в Instagram.

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось поработать в ваших городах. И мы ужасно расстроены, что это время подходит к концe. Очень грустно об этом говорить, но мы вынуждены завершить нашу работу в Гомеле и Бресте», — пишут представители компании. Они объясняют это низким спросом на авто в областных городах и сообщают, что последним возможным для аренды днем в Гомеле и Бресте станет 14 января.

По словам сотрудников, информация публикуется заранее, чтобы клиенты не покупали долговременные проездные и располагали временем для планирования поездок.

«По всем проездным от двух недель и более, которые были куплены недавно, мы вернем деньги за неиспользованные минуты. Надеемся на понимание насколько это возможно в данном случае», — говорят сотрудники Anytime.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В компании объясняют этот шаг низким спросом на авто в областных городах.
 
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