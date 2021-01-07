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Илон Маск стал богатейшим человеком мира

07.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск стал богатейшим человеком мира

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  • 7.01.2021, 20:15
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Илон Маск стал богатейшим человеком мира
Фото: Gettyimages.com

Теперь у него больше $188 млрд.

Акции Tesla на торгах 7 января выросли на 5,38% до $796,38, что позволило одному из ее крупнейших акционеров Илону Маску опередить основателя Amazon Джеффа Безоса и стать самым богатым человеком мира. Состояние Маска теперь оценивается в примерно $188,5 млрд, пишет Bloomberg.

Еще в начале 2020 года состояние Маска оценивалось в примерно $27 млрд — бизнесмен не входил даже в топ-10 богатейших людей, отмечает CNBC. Однако стремительный рост акций Tesla, которые выросли в 2020 году на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500, привел к росту состояния Маска более чем на $150 млрд. Это сумма больше, чем все состояние Билла Гейтса ($132 млрд).

Маску принадлежит 20% бумаг производителя электрокаров, а также опционы на акции Tesla на сумму $42 млрд, отмечает Bloomberg. Рыночная капитализация компании превышает $750 млрд.

В начале января 2021 года Tesla отчиталась о выпуске более 509,7 тыс. автомобилей в 2020-м, что соответствовало изначальным планам компании. При этом она продала 499,5 тыс. машин — ей не хватило всего 450 продаж для того, чтобы исполнить обещание Маска, заявившего, что в 2020 году Tesla способна выйти на отметку 500 тыс. реализованных автомобилей. Финансовые результаты за четвертый квартал производитель объявит позднее.

Безос удерживал звание богатейшего человека планеты с 2017 года. Его состояние оценивается в $184 млрд. Официальные рейтинги Forbes и Bloomberg Billionaires Index еще не обновились — издания сделают это по итогам торгового дня.

Многие аналитики Уолл-стрит считают акции Tesla переоцененными, называя среди причин неуверенность в перспективах компании, перекупленность по основным мультипликаторам (такие показатели, как отношение капитализации к прибыли или EBITDA , у Tesla значительно выше, чем у похожих компаний) и ожидание роста конкуренции на рынке электрокаров. В частности, в JP Morgan установили по ним целевую цену в $105. Консенсус-прогноз Уолл-стрит по бумагам компании — $311,75.

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