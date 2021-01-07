Источник материала: Хартия'97

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы до конца его президентского срока 3 7.01.2021, 19:42

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Дональд Трамп

Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся замороженными минимум на две недели из-за возможных провокациях со стороны действующего президента США.

Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг на своей странице.

"Мы считаем, что риски разрешения Президенту продолжать пользоваться нашими услугами просто слишком велики. Поэтому мы продолжаем блокировку, которую мы разместили в его аккаунтах в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и по крайней мере в течение следующих двух недель, пока мирный переход власти не закончится", - сообщил Цукерберг.

Причиной блокировки аккаунтов Трампа ранее стали события 6-7 января, когда сторонники действующего президента США ворвались в здание американского Конгресса.

"Шокирующие события последних 24-х часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся в должности время, чтобы подорвать мирный и законный переход власти своему избранному преемнику Джо Байдена", - написал он.

Решение оставить учетные записи Дональда Трампа заблокированными на две недели, до дня инаугурации Джо Байдена, Цукерберг объяснил возможными провокациями со стороны Трампа:

"Его решение использовать свою платформу, чтобы потакать, а не осуждать действия своих сторонников в здании Капитолия, справедливо встревожило людей в США и во всем мире. Мы изъяли эти заявления вчера, поскольку считаем, что их следствием - и, вероятно, их намерением - есть попытки спровоцировать дальнейшее насилие. Приоритетом для всей страны теперь должно быть обеспечение того, чтобы оставшийся 13 дней и дни после инаугурации прошли мирно и в соответствии с установленными демократическими нормами", - добавил Цукерберг.

"В течение последних нескольких лет мы позволяли президенту Трампу использовать нашу платформу, которая соответствует нашим собственным правилам, иногда удаляя содержание или обозначая его публикации ярлыком, когда они нарушают нашу политику. Мы делали это потому что считаем, что общественность имеет право на широкий доступ к политическим выступлениям, даже противоречивым. Но нынешний контекст сейчас принципиально другой, включая использование нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства", - подытожил руководитель Facebook.

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