Наумчик: Почему нельзя сравнивать штурм Капитолия и события в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о белорусско-американских параллелях.





Экс-депутат Верховного Совета и журналист Сергей Наумчик настаивает на том, что события в Вашингтоне никак не коррелируют с белорусскими протестами.

— Лукашэнка, як і чакалася, скарыстаў момант і параўнаў мірныя пратэсты ў Беларусі з захопам будынку Кангрэсу ЗША ў Вашынгтоне. Таксама ён паспрабаваў апраўдаць масавыя рэпрэсіі супраць мірных пратэстоўца — «Я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель», — пишет Наумчик.

Эти параллели он называет «притянутыми за уши»:

— Нягледзячы на непрызнаньне вынікаў выбараў, Трамп заявіў, што пакідае Белы дом. За чатыры гады прэзыдэнцтва Трамп ніколі не рабіў спробы зьмяніць Канстытуцыю ЗША, напрыклад, зьняць абмежаваньне на колькасьць тэрмінаў знаходжаньня на пасадзе (ня больш за двух).

Лукашенко, напоминает экс-депутат, менял Конституцию в сторону усиления президентских полномочий и в конце концов сделал свое правление бессрочным.

— У ЗША падчас падліку галасоў на ўчастках прысутнічалі прадстаўнікі як дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. На некаторых участках былі канфлікты, аднак яны не перарасталі ў сілавое падаўленьне ўладамі. Не зафіксавана ніводнага факту катаваньняў, — напоминает Наумчик. И проводит другие параллели:

— У Беларусі на выбарах назіральнікі не былі дапушчаныя да падліку галасоў. Тыя назіральнікі, якія спрабавалі рэалізаваць свае канстытуцыйныя правы, затрымліваліся міліцыяй. Праваабаронцамі зафіксавана дзясяткі выпадкаў, калі выбаршчыкі, якія сабраліся, каб даведацца вынікі галасаваньня на ўчастках, затрымліваліся міліцыяй і ОМОНам. Многіх зь іх зьбівалі і катавалі.

Прэзыдэнцкія выбары ў ЗША прызнаныя міжнароднымі назіральнікамі і міжнароднай супольнасьцю. Прэзыдэнцкія выбары 2020 у Беларусі, наадварот, не прызнаныя.

Журналист напоминает, что сторонники Трапма захватили Капитолий, некоторые из них были вооружены, в перестрелке были убитые и раненые.

— У Беларусі пратэсты маюць выключна мірны характар — грамадзяне нават перасталі супраціўляцца, калі невядомыя асобы цягнуць іх у міліцэйскія аўтобусы. Цягам пяці месяцаў удзельнікі пратэстаў не захапілі ніводнага будынку, ніколі не прымянілі зброю, аднак супраць мірных грамадзянаў ужо на наступны пасьля выбараў дзень былі прымененая зброя і спэцсродкі. Чатыры чалавекі забітыя. Адна толькі камісія ААН зафіксавала каля 500 фактаў катаваньняў. Распачата больш як 650 крымінальных спраў (больш як 100 чалавек асуджаныя), больш як 30 000 чалавек прайшлі праз затрыманьні і арышты, — подчеркивает Наумчик. И напоминает, что в отношении силовиков до сих пор не заведено ни одно уголовное дело.





А это реакция бывшего посла США в России Майкла Макфола

Мнение политолога Павла Усова:

— Лукашенко уже начал использовать печальный case Вашингтона для оправдания усиления террора и репрессий в Беларуси и пропаганды политики государственного насилия. Фактически, только что дал указание на полную зачистку улиц и дворов, прикрываясь тем, что и как было сделано в Капитолии.

«Не осуждайте меня, я за порядок». Если там (оплот демократии) такое происходит, то мы тоже можем.

Психология классического неудачника, который ждет только того, чтобы удачливый и успешный споткнулся, чтобы оправдать собственные пороки и жизненное поражение.

К сожалению успехи демократических обществ никак не влияют на закостеневшие авторитаризмы, а вот неудачи, ошибки, бедствия, гибель людей служат дополнительной подпоркой для политики местных тираний и авторитарного сознания. «Ой, посмотрите, там Капитолий штурмуют, а у нас такого нет. Лукашенко молодец».