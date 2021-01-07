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Год народного единства. Как вернуть былое согласие и что для этого могут сделать профсоюзы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится к важному политическому форуму – Всебелорусскому народному собранию. Делегаты выбраны. Сейчас они работают над инициативами, которые будут озвучены на предстоящей встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие проблемы намерены поднять, в частности, профсоюзы?
О делегатах: «Это разные люди, каким-то единым портретом сложно охарактеризовать»
Ирина Мартьянова, СТВ:
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
С какими инициативами профсоюз выходит на ВНС?
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Как будет заложен бюджет, как будет развиваться система, как будут строиться, развиваться детские сады, школы, университеты в дальнейшем? Те же общежития для студентов: будут ли строиться, необходимость в этом есть или нет?
Медики идут со своими вопросами: как будут оснащаться, переоснащаться учреждения здравоохранения? Опять же, уровень заработной платы – как он будет повышаться? Сегодня многое для этого делается. Кадры – кадровый вопрос очень важный. Вы сами великолепно понимаете, что в городе Минске, нечего скрывать, есть нехватка и среднего медицинского персонала, и врачей. То же самое и в системе образования.
Сегодня говорим про заводчан наших промышленных предприятий. Большой вопрос, который есть сегодня в городе (город все-таки не резиновый) – это строительство жилья. Как будет развиваться строительство жилья для заводов? То есть общежития есть, сегодня есть проблемы с участками. Как будет это делаться? Будут ли строить для заводов, скажем, выделять участки земельные для строительства?
Да, мы аккумулируем данное предложение. Вы знаете, там были диалоговые различные площадки.
О том, как прошли диалоговые площадки: «Это было очень живо. Не было некого такого доклада»
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
По устройству конституционному, то есть разделение ветвей, о чем мы говорили – передача власти на более низкий уровень районов, выборность глав районов, мэра города. Это все обсуждалось на городской площадке.
В составе профсоюзного комитета предприятия могут быть люди, которые согласны с некими позициями правительства либо не согласны
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
Ирина Мартьянова:
Александр Щекович:
У нас неважно, члены профсоюзов могут быть любых политических взглядов. Мы объединяем как профсоюзы по профессиональному принципу. И сегодня в составе, допустим, профсоюзного комитета любого предприятия могут быть люди, которые согласны с некими позициями государства либо правительства либо не согласны. Но первостепенно мы говорим, что на территории предприятия мы решаем производственные вопросы. А для того, чтобы высказывать свои мнения некие политические, существуют различные общественные организации, политические партии. И мы как раз, когда возникали проблемы, создавали площадку диалоговую, где говорили: «Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем на производстве производственные проблемы, которые у нас есть. Если у нас здесь вопросов нет, переходим в политическую плоскость».
Мы как профсоюзы как раз пытались создать такие площадки для того, чтобы вот это единение, что мы здесь едины, с разными взглядами. Но эти взгляды можно высказывать, реализовывать в неких общественных организациях, политических партиях.
«Я часто читаю сейчас в прессе о том, что большое количество депутатов – зачем?»
Иногда говорят: «Вот, это опять очередной какой-то театр». Нет, это не театр. 9,5 млн жителей в стране, грубо мы говорим, будут участвовать 2700 человек. Мы понимаем, что все попасть не могут. Но представлены разные слои.
Я часто читаю сейчас в прессе о том, что большое количество депутатов – зачем? Уважаемые коллеги, надо понимать, что депутаты как раз избраны были теми же людьми, представителями некого округа, и поэтому они как раз и будут отвечать, они будут проводником данных идей, которые возникали, на Всебелорусском народном собрании они будут приняты в тех же микрорайонах, в тех же районах, регионах.
Тот же работник, допустим, тракторного завода, придя на предприятие после Всебелорусского народного собрания, уже в более камерной ситуации может своим работникам рассказать – извините, в курилке, – что мы обсуждали такие вопросы. И от него это восприятие будет немножко по-другому, чем от директора. Почему мы говорим, что от рабочего до руководителя обязано быть такое представительство? Каждый на своем уровне решит свою задачу, которую необходимо.
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к важному политическому форуму – Всебелорусскому народному собранию. Делегаты выбраны. Сейчас они работают над...
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