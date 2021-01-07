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Новогодняя елка в Минске вошла в топ-3 самых высоких в СНГ
Источник материала: Партизан
Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких новогодних ёлок в столицах государств СНГ в новогодние праздники,
Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок, установленных в столицах для празднования Нового 2021 года.
фото: 2021god.com
1. Ашхабад, Туркменистан, 41 метр
Искусственная елка высотой 41 метр перед культурно-развлекательным центром "Алем" в Ашхабаде.
2. Ташкент, Узбекистан, 36 метров
Искусственная елка высотой 36 метров на улице Истиклол вблизи Национальной библиотеки им. Навои в Ташкенте.
3. Минск, Беларусь, 30 метров
Искусственная елка высотой 30 метров на Октябрьской площади в Минске.
4. Нур-Султан, Казахстан, 25 метров
Искусственная елка высотой 25 метров на территории EXPO-городка в Нур-Султане.
5. Бишкек, Кыргызстан, 25 метров
Искусственная елка высотой 25 метров на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке.
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Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких новогодних ёлок в столицах государств СНГ в новогодние праздники, пишет interfax.by
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