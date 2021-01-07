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Невзоров: Китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься

07.01.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский журналист Александр Невзоров считает, что все диктаторы прикрываются демагогией о неизбежном разрушении страны после их ухода.



- Вот исчезнут они – и не будет страны, не будет ничего, воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество, вода и всё вымрет. С Беларусью всё понятно, там настолько храбрый, настолько способный к самоорганизации народ, как они это доказали минскими шествиями, что еще китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая эту самоорганизацию и наблюдая, как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься.

Но и не только там, мы знаем, звучит этот вечный рефрен про «не будет меня – не будет страны». В России звучит абсолютно то же самое, -- заявил Невзоров в эфире "Эха Москвы". 
 
 
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Известный российский журналист Александр Невзоров считает, что все диктаторы прикрываются демагогией о неизбежном разрушении страны после их ухода.
 
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