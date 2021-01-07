Невзоров: Китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься









- Вот исчезнут они – и не будет страны, не будет ничего, воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество, вода и всё вымрет. С Беларусью всё понятно, там настолько храбрый, настолько способный к самоорганизации народ, как они это доказали минскими шествиями, что еще китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая эту самоорганизацию и наблюдая, как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься.



