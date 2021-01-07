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Без права переписки. Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока

07.01.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ президента США Дональда Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января.

Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ президента США Дональда Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января.
"Мы считаем, что разрешить президенту использовать наши платформы - это слишком большой риск в данный период. Поэтому мы продлеваем блокировку на Facebook и Instagram на неопределенный срок: минимум - до завершения мирной передачи власти", - отметил он в заявлении.


Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)


Изначально Цукерберг решил заблокировать доступ Трампа к аккаунтам после того, как президент ранее на этой недели в своих публикациях выражал симпатию к демонстрантам, штурмовавшим Капитолий. По мнению владельца соцсетей, Трамп недостаточно резко осудил такие действия.

Похожие меры против Трампа приняли и в Twitter, заблокировав его аккаунт на 23 часов: по истечению этого срока президенту вернут доступ к своей страничке, если он удалит две публикации.

Президент США в прошлом неоднократно поднимал вопрос о необходимости регулировать работу соцсетей: по его мнению, эти платформы никому не подотчетны, на них не распространяются и обязанности, которые есть у СМИ.

 
 
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Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ президента США Дональда Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум...
 
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