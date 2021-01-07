Лукашенко в Рождество призвал белорусов к единству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко зажег Рождественскую свечу и призвал белорусов к единству. В храм Воздвижения Креста Господня президент приехал с подарком. Каким, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Однокупольный храм в традициях классического зодчества. Его возвели в прошлом году. На рождественской службе довольно много прихожан. Эпидемиологическая обстановка по-прежнему заставляет быть осторожными, но общая молитва в большой праздник вселяет веру в чудо.

- Радостно на душе, что церковь открылась. Еще бы и маски снять.

- Мы сегодня с мужем пришли отмечать Рождество вместе со всем нашим народом. Что бы ни было в нашей стране, какие бы ни были перипетии, мы всегда должны быть вместе. Вместе можем преодолеть даже такую болезнь как COVID-19.

Александр Лукашенко традиционно зажигает свечу. И поздравляет православных верующих с Рождеством.

«Это светлый добрый праздник. Как бы ни банально звучало, все мы ждем не только добра, но и чудес. Особенность таких праздников как Рождество Христово, Воскресение Христово заключается в том, что каждый человек и не только в Беларуси, я надеюсь, идет своей дорогой к своему храму. Убежден, все те, кто идет в храм – идут за миром, идут за прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас», – заявил Лукашенко.

В храм президент страны приехал с подарком. Передал икону Божьей Матери «Взыскание погибших». Ее изготовили в мастерской женского монастыря. Образ в деревянном окладе, украшен жемчугом и сусальным золотом.

- Молимся в основном о здоровье, сама еще работаю в детской больнице здесь рядом. Очень хочу, чтобы детки наши меньше болели.

- И погода способствует, и место хорошее, и праздник на самом деле замечательный.

- Всегда прихожу сюда с надеждой. На лучшее, на увеличение добра, мира на всей нашей земле.

Новый храм – сердце целого комплекса. Здесь есть церковно-приходской дом с воскресной школой и входная брама с колокольней. Создали и музей в честь советских военнопленных – узников Шталага-352. В Великую Отечественную он находился в этих местах. По жертвам лагеря теперь будут звонить колокола.