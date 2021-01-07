|
Лукашенко в Рождество призвал белорусов к единству
07.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко зажег Рождественскую свечу и призвал белорусов к единству. В храм Воздвижения Креста Господня президент приехал с подарком. Каким, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Однокупольный храм в традициях классического зодчества. Его возвели в прошлом году. На рождественской службе довольно много прихожан. Эпидемиологическая обстановка по-прежнему заставляет быть осторожными, но общая молитва в большой праздник вселяет веру в чудо.
- Радостно на душе, что церковь открылась. Еще бы и маски снять.
- Мы сегодня с мужем пришли отмечать Рождество вместе со всем нашим народом. Что бы ни было в нашей стране, какие бы ни были перипетии, мы всегда должны быть вместе. Вместе можем преодолеть даже такую болезнь как COVID-19.
Александр Лукашенко традиционно зажигает свечу. И поздравляет православных верующих с Рождеством.
В храм президент страны приехал с подарком. Передал икону Божьей Матери «Взыскание погибших». Ее изготовили в мастерской женского монастыря. Образ в деревянном окладе, украшен жемчугом и сусальным золотом.
- Молимся в основном о здоровье, сама еще работаю в детской больнице здесь рядом. Очень хочу, чтобы детки наши меньше болели.
- И погода способствует, и место хорошее, и праздник на самом деле замечательный.
- Всегда прихожу сюда с надеждой. На лучшее, на увеличение добра, мира на всей нашей земле.
Новый храм – сердце целого комплекса. Здесь есть церковно-приходской дом с воскресной школой и входная брама с колокольней. Создали и музей в честь советских военнопленных – узников Шталага-352. В Великую Отечественную он находился в этих местах. По жертвам лагеря теперь будут звонить колокола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент передал храму Воздвижения Креста Господня икону Божьей Матери «Взыскание погибших».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)