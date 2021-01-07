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Израиль нанёс по Сирии ракетный удар
Источник материала: СТВ
Израиль нанес по Сирии очередной ракетный удар. Он был направлен из воздушного пространства над Голанскими высотами по южным районам Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сирийские ПВО смогли отразить нападение. В результате атаки пострадали техника и строения, о потерях среди военнослужащих не сообщается.
Сирийские власти уже не раз обращались в ООН с требованием принять меры по прекращению открытой агрессии Израиля против Сирии, однако удары израильских ВВС продолжаются.
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Израиль нанес по Сирии очередной ракетный удар. Он был направлен из воздушного пространства над Голанскими высотами по южным районам Дамаска, сообщили в программе...
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