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Израиль нанёс по Сирии ракетный удар

07.01.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Израиль нанес по Сирии очередной ракетный удар. Он был направлен из воздушного пространства над Голанскими высотами по южным районам Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс по Сирии ракетный удар

Сирийские ПВО смогли отразить нападение. В результате атаки пострадали техника и строения, о потерях среди военнослужащих не сообщается.

Израиль нанёс по Сирии ракетный удар

Сирийские власти уже не раз обращались в ООН с требованием принять меры по прекращению открытой агрессии Израиля против Сирии, однако удары израильских ВВС продолжаются.

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Израиль нанес по Сирии очередной ракетный удар. Он был направлен из воздушного пространства над Голанскими высотами по южным районам Дамаска, сообщили в программе...
 
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