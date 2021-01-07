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Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа
Источник материала: Навiны
События в Вашингтоне, где накануне сторонники Дональда Трампа
«Кто бы мог, владыко, —
Далее последовал противоречивый пассаж: «Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди».
С одной стороны, протесты для Лукашенко — это априори вещь предосудительная. С другой — к грубому, своевольному Трампу у белорусского вождя
При этом Лукашенко, проецируя американские события на белорусские поствыборные реалии, попытался оправдать свою жестокую политику по отношению к
Политолог: репрессии в Беларуси усилятся
«Лукашенко уже активно начал использовать драматические события в Вашингтоне, подгоняя их под нужды собственной внутренней политики», — отметил в комментарии для Naviny.by руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов.
По его мнению, вашингтонские события — захват Капитолия, гибель людей — дадут «сильный пропагандистский и идеологический импульс авторитарному режиму».
«Манипулируя фактами и ссылаясь на жесткий отпор сторонникам Трампа, Лукашенко и пропаганда начнут оправдывать
«Более того, политическая напряженность в США, дальнейшая конфронтация в американском обществе станут для Лукашенко “белым лебедем”, то есть таким событием, которое на определенное время оторвет внимание международного сообщества от Беларуси и того, что происходит в нашей стране. Это безусловно даст системе политическую передышку, возможность перестроиться и окончательно расправиться с протестами. Поэтому стоит ожидать серьезных репрессий в Беларуси в ближайшие дни», — сказал Усов.
Белорусская пропаганда не упускает момент уесть Америку
Действительно, белорусские государственные СМИ уже раскручивают тему штурма Капитолия. Вот лишь некоторые нарративы:
— США теряют моральное право заниматься продвижением демократии, навязывать свои советы другим государствам, пусть сначала разберутся в своем кризисе;
— в самой Америке многие считают, что тамошние выборы были сфальсифицированы, это и спровоцировало протесты;
— белорусских силовиков хают зря, вон в Вашингтоне за один день жертвами действий полиции стали четыре человека.
На самом деле вашингтонская полиция подтвердила, что после огнестрельного ранения погибла одна женщина, еще три человека умерли «в окрестностях Капитолия» в результате «отдельных неотложных медицинских ситуаций». То есть не факт, что от полицейского насилия. В частности, по данным СМИ, один мужчина упал при беспорядках со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия.
Но такие мелочи белорусскую пропаганду мало волнуют. Она почуяла жирную добычу. Теперь,
Главное — ловить момент. Вот, например, избранный президент Джо Байден назвал события на Капитолийском холме мятежом. Какой козырь! Ведь точно так же Лукашенко именует протесты против своего правления: мол, никакая это не революция.
Вообще теперь можно брать весь набор хлестких определений заокеанских политиков в отношении буйных трампистов — и переносить на манифестантов в Беларуси. А если Байден снова откроет рот на белорусский режим, то нового хозяина Белого дома сходу можно заткнуть обвинением в двойных стандартах.
Эксперт: в американских элитах есть консенсус по белорусскому вопросу
Ряд обозревателей по горячим следам волнений в Вашингтоне сделали вывод, что теперь новая администрация Белого дома надолго увязнет во внутриполитической повестке и не станет особо активничать на международной арене.
А повлияют ли эти события на
«В любом случае было бы наивно рассчитывать, что 21 января (на следующий день после официального вступления в должность. — А.К.) Байден проснется с мыслью: а что я могу сделать для торжества белорусской демократии? Беларусь у руководства США не на первом плане и без этих событий, и с ними», — отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.
Он допускает: внутриполитический кризис, задача смягчить раскол в американском обществе могут привести к тому, что до белорусских проблем у команды Байдена руки могут дойти позже, чем предполагалось. Но это не факт, поскольку в Госдепе есть люди, которые методично занимаются белорусским направлением независимо от внешнеполитических и внутриполитических перипетий, подчеркнул аналитик.
В целом же, по его словам, вне зависимости от внутренних противоречий в политических элитах США есть «консенсус по белорусскому вопросу». И когда зайдет речь о проведении политики в отношении Минска (рамки которой во многом задает новая редакция известного
Минск попытается смягчить нажим Вашингтона, играя на геополитике
В общем, влияние бурных американских событий на белорусские дела не стоит преувеличивать. Режим Лукашенко и без того продолжал бы репрессии, потому что боится ослабить гайки. А Байден так или иначе будет действовать в русле Акта о демократии, при помощи которого можно при желании ощутимо прищемить пальцы белорусским властям.
Другое дело, что пропаганда пропагандой, а Минск попытается-таки смягчить нажим Вашингтона, играя на его геополитических интересах и теме белорусской независимости. Не исключен и торг
Команда Байдена, в свою очередь, будет брать в расчет и то, насколько интересные концептуальные вещи готовы предложить Западу люди, претендующие на альтернативу Лукашенко. Ну, а прежде всего — то, насколько упорными окажутся белорусы в своих протестах.
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События в США дают Минску пропагандистские козыри и отодвигают белорусский кризис на периферию мирового внимания…
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