Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

События в Вашингтоне, где накануне сторонники Дональда Трампа вломились в Капитолий и пытались сорвать утверждение итогов президентских выборов, объективно на руку белорусским властям, которые уже пять месяцев подавляют протесты в собственной стране. Александр Лукашенко, выступая на православное Рождество в столичном храме , не преминул прокомментировать шокирующие новости из-за океана.





«Кто бы мог, владыко, — сказал Лукашенко, апеллируя к митрополиту Вениамину, — подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали».

Далее последовал противоречивый пассаж: «Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди».

С одной стороны, протесты для Лукашенко — это априори вещь предосудительная. С другой — к грубому, своевольному Трампу у белорусского вождя сантимент : родственные души. Потому пришлось высказаться витиевато, чтобы и нашим и вашим.

При этом Лукашенко, проецируя американские события на белорусские поствыборные реалии, попытался оправдать свою жестокую политику по отношению к протестующим против его правления: «Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель».

Политолог: репрессии в Беларуси усилятся

«Лукашенко уже активно начал использовать драматические события в Вашингтоне, подгоняя их под нужды собственной внутренней политики», — отметил в комментарии для Naviny.by руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов.

По его мнению, вашингтонские события — захват Капитолия, гибель людей — дадут «сильный пропагандистский и идеологический импульс авторитарному режиму».

«Манипулируя фактами и ссылаясь на жесткий отпор сторонникам Трампа, Лукашенко и пропаганда начнут оправдывать террор и очернять возмущенный белорусский народ», а вдобавок «власти станут активно расширять пространство насилия и репрессий», прогнозирует политолог.

«Более того, политическая напряженность в США, дальнейшая конфронтация в американском обществе станут для Лукашенко “белым лебедем”, то есть таким событием, которое на определенное время оторвет внимание международного сообщества от Беларуси и того, что происходит в нашей стране. Это безусловно даст системе политическую передышку, возможность перестроиться и окончательно расправиться с протестами. Поэтому стоит ожидать серьезных репрессий в Беларуси в ближайшие дни», — сказал Усов.

Белорусская пропаганда не упускает момент уесть Америку

Действительно, белорусские государственные СМИ уже раскручивают тему штурма Капитолия. Вот лишь некоторые нарративы:

— США теряют моральное право заниматься продвижением демократии, навязывать свои советы другим государствам, пусть сначала разберутся в своем кризисе;

— в самой Америке многие считают, что тамошние выборы были сфальсифицированы, это и спровоцировало протесты;

— белорусских силовиков хают зря, вон в Вашингтоне за один день жертвами действий полиции стали четыре человека.

На самом деле вашингтонская полиция подтвердила, что после огнестрельного ранения погибла одна женщина, еще три человека умерли «в окрестностях Капитолия» в результате «отдельных неотложных медицинских ситуаций». То есть не факт, что от полицейского насилия. В частности, по данным СМИ, один мужчина упал при беспорядках со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия.

Но такие мелочи белорусскую пропаганду мало волнуют. Она почуяла жирную добычу. Теперь, плюща манифестантов в собственной стране, можно ссылаться на заокеанский пример. Правда, в Беларуси после выборов 9 августа никто не штурмовал административные здания (хотя высокое начальство по горячим следам пыталось генерировать такие фейки), да и сами выборы в двух странах — небо и земля, но для пропагандистов это тоже мелочи.

Главное — ловить момент. Вот, например, избранный президент Джо Байден назвал события на Капитолийском холме мятежом. Какой козырь! Ведь точно так же Лукашенко именует протесты против своего правления: мол, никакая это не революция.

Вообще теперь можно брать весь набор хлестких определений заокеанских политиков в отношении буйных трампистов — и переносить на манифестантов в Беларуси. А если Байден снова откроет рот на белорусский режим, то нового хозяина Белого дома сходу можно заткнуть обвинением в двойных стандартах.

Эксперт: в американских элитах есть консенсус по белорусскому вопросу

Ряд обозревателей по горячим следам волнений в Вашингтоне сделали вывод, что теперь новая администрация Белого дома надолго увязнет во внутриполитической повестке и не станет особо активничать на международной арене.

А повлияют ли эти события на политику администрации Байдена в белорусском вопросе?

«В любом случае было бы наивно рассчитывать, что 21 января (на следующий день после официального вступления в должность. — А.К.) Байден проснется с мыслью: а что я могу сделать для торжества белорусской демократии? Беларусь у руководства США не на первом плане и без этих событий, и с ними», — отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.

Он допускает: внутриполитический кризис, задача смягчить раскол в американском обществе могут привести к тому, что до белорусских проблем у команды Байдена руки могут дойти позже, чем предполагалось. Но это не факт, поскольку в Госдепе есть люди, которые методично занимаются белорусским направлением независимо от внешнеполитических и внутриполитических перипетий, подчеркнул аналитик.

В целом же, по его словам, вне зависимости от внутренних противоречий в политических элитах США есть «консенсус по белорусскому вопросу». И когда зайдет речь о проведении политики в отношении Минска (рамки которой во многом задает новая редакция известного Акта о демократии в Беларуси ), Байдена вряд ли смутят попытки белорусских пропагандистов отказать Вашингтону в моральном праве на те или иные подходы, считает Федоров.

Минск попытается смягчить нажим Вашингтона, играя на геополитике

В общем, влияние бурных американских событий на белорусские дела не стоит преувеличивать. Режим Лукашенко и без того продолжал бы репрессии, потому что боится ослабить гайки. А Байден так или иначе будет действовать в русле Акта о демократии, при помощи которого можно при желании ощутимо прищемить пальцы белорусским властям.

Другое дело, что пропаганда пропагандой, а Минск попытается-таки смягчить нажим Вашингтона, играя на его геополитических интересах и теме белорусской независимости. Не исключен и торг политзаключенными .

Команда Байдена, в свою очередь, будет брать в расчет и то, насколько интересные концептуальные вещи готовы предложить Западу люди, претендующие на альтернативу Лукашенко. Ну, а прежде всего — то, насколько упорными окажутся белорусы в своих протестах.