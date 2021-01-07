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Маск стал самым богатым человеком мира. Его состояние — $185 миллиардов
Источник материала: Onliner
Илон Маск подвинул основателя Amazon Джеффа Безоса с места самого состоятельного человека в мире. Теперь первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает глава SpaceX и Tesla,
Общее состояние Маска оценивается в $185 млрд против примерно $184 млрд у Безоса. Вырваться на первое место Маск смог благодаря росту акций Tesla: сейчас они стоят примерно в $790, а капитализация компании оценивается в $737,6 млрд.
Причем год назад состояние бизнесмена оценивалось «всего» в $27 млрд, и он с трудом входил в топ-50 самых богатых людей мира. Однако уже в июле Маск обошел Уоррена Баффета и поднялся на седьмую строку, а потом обошел и Билла Гейтса с его $132 млрд.
Джефф Безос был самым богатым человеком планеты с 2017 года.
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Илон Маск подвинул основателя Amazon Джеффа Безоса с места самого состоятельного человека в мире. Теперь первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает...
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