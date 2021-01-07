ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Маск стал самым богатым человеком мира. Его состояние — $185 миллиардов

07.01.2021 21:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Илон Маск подвинул основателя Amazon Джеффа Безоса с места самого состоятельного человека в мире. Теперь первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает глава SpaceX и Tesla, сообщает издание CNBC.

Общее состояние Маска оценивается в $185 млрд против примерно $184 млрд у Безоса. Вырваться на первое место Маск смог благодаря росту акций Tesla: сейчас они стоят примерно в $790, а капитализация компании оценивается в $737,6 млрд.

Причем год назад состояние бизнесмена оценивалось «всего» в $27 млрд, и он с трудом входил в топ-50 самых богатых людей мира. Однако уже в июле Маск обошел Уоррена Баффета и поднялся на седьмую строку, а потом обошел и Билла Гейтса с его $132 млрд.

Джефф Безос был самым богатым человеком планеты с 2017 года.

Кошелек Minsker Pineforest (черный)
1 отзыв
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 170×77 мм
54,00 р.
1 предложение
Кошелек Gianni Conti Vachetta Exclusive 917020 (dark brown)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 120×95 мм
135 р.
1 предложение
Кошелек Petek 1855 279 (гладкая кожа, черный/красный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 110×90 мм
132 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Кошельки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илон Маск подвинул основателя Amazon Джеффа Безоса с места самого состоятельного человека в мире. Теперь первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко в Рождество призвал белорусов к единству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by