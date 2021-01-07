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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал информацию о введении в Беларуси потолка зарплат

07.01.2021 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исаев о потолке зарплат в ЧБ: «Это вызывает идиотскую улыбку. Когда подобное принимают в нищей лиге, это говорит о том, что руководителям АБФФ нечем заниматься»


В белфутболе уже с сезона-2021 хотят ввести потолок зарплат: вот сколько будут получать футболисты и тренеры

Tribuna.com стало известно, что планируется, что потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси составит 15 тысяч белорусских рублей (примерно 5 800 долларов по курсу на начало января  – прим.).

«Этот документ вызывает идиотскую улыбку. Если бы такое принимали в России или другой развитой стране, то можно было бы порассуждать. Когда подобное принимают в нищей лиге, когда между командами вверху и внизу таблицы пропасть по зарплатам и ресурсам, это вызывает улыбку и говорит о том, что руководителям федерации заниматься нечем.

Это происходило и до последних событий в стране. В федерации собрались бездельники. Ничего, кроме бесполезных и на самом деле вредных для развития футбола страны лимитов и ограничений, они предложить не могут. А ведь наверху должны видеть, что они не просто так получают свои зарплаты. Я это говорю с долей иронии, но этот документ ничего не принесет.

Совершенно понятно, что 80% клубов это не коснется, потому что они до этих цифр даже не достают. Судя по футболу, который показывает большинство клубов, мотивации игроков и уровню их мастерства, футболисты должны получать столько, сколько получает врачи в лучшем случае. Но это должен регулировать рынок.

Сейчас самая окупаемая лига в Англии, и там такие вопросы не стоят, хотя какие там зарплаты. Там нет лимитов, а наличие иностранцев регулируется другими законами, рынком. А здесь просто очередной показушный документ.

У нас самый смешной чемпион страны за все годы чемпионата (солигорский «Шахтер» – прим.). Они сами после финального свистка не поверили в свое счастье.

Наверное, это самый бюджетный клуб страны, ведь единственный источник финансирования клуба – это недра страны. Они лютуют по трансферам и принятию решений. Они таким образом стали чемпионами, за счет трансферов и ресурсов, но не показали чемпионской игры.

Их этот лимит никак не коснется. Волшебным образом прямые бюджетные вливания превратятся в заработанные чудо-менеджерами клуба от коммерческой деятельности. У нас хватает специалистов по обуванию в лапти. Это просто марание бумаги. Полнейшее непонимание ситуации у руководства», – заявил Исаев.
 
 
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Исаев о потолке зарплат в ЧБ: «Это вызывает идиотскую улыбку. Когда подобное принимают в нищей лиге, это говорит о том, что руководителям АБФФ нечем заниматься»
 
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