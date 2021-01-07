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Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

07.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

По сложившейся традиции, светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.  

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает.

Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай Бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание.

Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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