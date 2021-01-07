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Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай Бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание.
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
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