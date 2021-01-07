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Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобально наша страна – пример для многих. Более 25 конфессий на одной территории, но мы не делим друг друга по принципу: православный, католик или мусульманин
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто бы мог, Владыка, подумать, что сегодня в ночь (по-нашему) будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой, как они себя подавали? Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди.
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Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
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