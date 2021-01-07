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Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто

07.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто

Глобально наша страна – пример для многих. Более 25 конфессий на одной территории, но мы не делим друг друга по принципу: православный, католик или мусульманин

Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю о том, чтобы люди, живущие ну хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять в Беларуси. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома. Ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое – то, что принадлежит нам.

Кто бы мог, Владыка, подумать, что сегодня в ночь (по-нашему) будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой, как они себя подавали? Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди.

Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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