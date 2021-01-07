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Биткоин подорожал до рекорда в $40 тысяч

07.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Биткоин подорожал до рекорда в $40 тысяч

  • 7.01.2021, 21:36
Биткоин подорожал до рекорда в тысяч

Цена первой криптовалюты впервые поднялась до $40,3 тыс.

Курс биткоина впервые превысил $40 тыс. На данный момент первая криптовалюта стоит $40,3 тыс., за последние сутки она подорожала на 15%, согласно данным tradingview.com. В марте цена BTC падала до $3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%, передает РБК.

На фоне роста курса биткоина произошла массовая ликвидация позиций трейдеров. Согласно данным bybt.com, за последние сутки пользователи, торгующие с кредитным плечом, потеряли около $800 млн. Всего биржи ликвидировали позиции более 100 тыс. трейдеров, убыток одного из них превысил $20 млн.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Цена первой криптовалюты впервые поднялась до $40,3 тыс.
 
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