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Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия
Источник материала: Хартия'97
Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия
Возмущены, расстроены, решительно осуждают.
Главы многих стран и их представители осудили события в Конгрессе США в среду, 6 января, когда сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий. Ключевые высказывания мировых лидеров – в материале
"Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас очень важно обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти", – написал в Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.
Канцлер Германии Ангела Меркель "разозлена и расстроена" штурмом Капитолия и осуждает Трампа.
"Это зрелище меня разозлило и расстроило. Я глубоко сожалею, что президент Трамп с ноября и вплоть до вчерашнего дня так и не признал поражение. Сомнения в исходе выборов сеялись сознательно, и в итоге была создана атмосфера, в которой стали возможны события минувшей ночи", – заявила она на пресс-конференции. Видео выступления опубликовал в Twitter ее представитель Стивен Сейберт.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию".
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