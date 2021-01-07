ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия

07.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия

2
  • 7.01.2021, 21:15
  • 1,614
Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия
фото: Sputnik / Артур Габдрахманов

Возмущены, расстроены, решительно осуждают.

Главы многих стран и их представители осудили события в Конгрессе США в среду, 6 января, когда сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий. Ключевые высказывания мировых лидеров – в материале "Гордон".

"Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас очень важно обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти", – написал в Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.

Канцлер Германии Ангела Меркель "разозлена и расстроена" штурмом Капитолия и осуждает Трампа.

"Это зрелище меня разозлило и расстроило. Я глубоко сожалею, что президент Трамп с ноября и вплоть до вчерашнего дня так и не признал поражение. Сомнения в исходе выборов сеялись сознательно, и в итоге была создана атмосфера, в которой стали возможны события минувшей ночи", – заявила она на пресс-конференции. Видео выступления опубликовал в Twitter ее представитель Стивен Сейберт.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию".

Новости дня
Новости разные
 
Сусьветныя лідэры «шакаваныя» штурмам будынка Кангрэсу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by