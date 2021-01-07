Источник материала: Хартия'97

Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия 2 7.01.2021, 21:15

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фото: Sputnik / Артур Габдрахманов

Возмущены, расстроены, решительно осуждают.

Главы многих стран и их представители осудили события в Конгрессе США в среду, 6 января, когда сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий. Ключевые высказывания мировых лидеров – в материале "Гордон" .

"Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас очень важно обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти", – написал в Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель "разозлена и расстроена" штурмом Капитолия и осуждает Трампа.

"Это зрелище меня разозлило и расстроило. Я глубоко сожалею, что президент Трамп с ноября и вплоть до вчерашнего дня так и не признал поражение. Сомнения в исходе выборов сеялись сознательно, и в итоге была создана атмосфера, в которой стали возможны события минувшей ночи", – заявила она на пресс-конференции. Видео выступления опубликовал в Twitter ее представитель Стивен Сейберт.

Chancellor #Merkel on the events in #WashingtonDC : These pictures made me angry and sad. I am sure that the American democracy will prove to be much stronger than the attackers and rioters. #Capitol pic.twitter.com/B9H2QODioj — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 7, 2021

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию".