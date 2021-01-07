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Белорусы Санкт-Петербурга 152-й день подряд выходят на акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга 152-й день подряд выходят на акции протеста
Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.
Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.
«Поздравляем всех православных с этим светлым и добрым праздником! Желаем сил, здоровья и успехов в нашем общем деле. Вместе победим! Жыве Беларусь!».
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Сегодня, в честь Рождества Христова, представители диаспоры собрались у Чесменской церкви.
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