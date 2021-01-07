Источник материала: Хартия'97

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым 7.01.2021, 20:50

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Спасение, совершенное Христом, не имеет границ, заявил понтифик.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

В своей проповеди он отметил, что свет Иисуса предназначен для всех, передает VaticanNews .

"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам Восточных Церквей, католических и православных, которые согласно своей традиции... празднуют Господне Рождество. Выражаю им искренние пожелания святого Рождества, в свете Христа, нашего мира и нашей надежды", - сказал Папа.

Папа Франциск подчеркнул, что "спасение, совершенное Христом, не знает границ".

Папа также отметил, что таинство Рождества, которое рассматривается в "измерении света", которое просвещает каждого человека, нужно "принять в вере" и нести другим "в милосердной любви, свидетельстве и возвещении Евангелия".

Молитвенная встреча, учитывая карантин в Италии, проходила в формате видеотрансляции из рабочего кабинета Папы в Апостольском дворце в Ватикане.

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