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Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым
Источник материала: Хартия'97
Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым
Спасение, совершенное Христом, не имеет границ, заявил понтифик.
Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.
В своей проповеди он отметил, что свет Иисуса предназначен для всех, передает
"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам Восточных Церквей, католических и православных, которые согласно своей традиции... празднуют Господне Рождество. Выражаю им искренние пожелания святого Рождества, в свете Христа, нашего мира и нашей надежды", - сказал Папа.
Папа Франциск подчеркнул, что "спасение, совершенное Христом, не знает границ".
Папа также отметил, что таинство Рождества, которое рассматривается в "измерении света", которое просвещает каждого человека, нужно "принять в вере" и нести другим "в милосердной любви, свидетельстве и возвещении Евангелия".
Молитвенная встреча, учитывая карантин в Италии, проходила в формате видеотрансляции из рабочего кабинета Папы в Апостольском дворце в Ватикане.
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Спасение, совершенное Христом, не имеет границ, заявил понтифик.
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