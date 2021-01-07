ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым

07.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым

  • 7.01.2021, 20:50
  • 1,147
Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым

Спасение, совершенное Христом, не имеет границ, заявил понтифик.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

В своей проповеди он отметил, что свет Иисуса предназначен для всех, передает VaticanNews.

"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам Восточных Церквей, католических и православных, которые согласно своей традиции... празднуют Господне Рождество. Выражаю им искренние пожелания святого Рождества, в свете Христа, нашего мира и нашей надежды", - сказал Папа.

Папа Франциск подчеркнул, что "спасение, совершенное Христом, не знает границ".

Папа также отметил, что таинство Рождества, которое рассматривается в "измерении света", которое просвещает каждого человека, нужно "принять в вере" и нести другим "в милосердной любви, свидетельстве и возвещении Евангелия".

Молитвенная встреча, учитывая карантин в Италии, проходила в формате видеотрансляции из рабочего кабинета Папы в Апостольском дворце в Ватикане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасение, совершенное Христом, не имеет границ, заявил понтифик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Израиль нанёс по Сирии ракетный удар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by