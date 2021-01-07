ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский экипаж пришел вторым на пятом этапе «Дакара-2021»

07.01.2021 21:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

МАЗ Алексея Вишневского пришел вторым на пятом этапе ралли-рейда «Дакар-2021», повторив успех предыдущего заезда.

Престижный ралли-рейд «Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января.

Белорусский экипаж пришел вторым на пятом этапе «Дакара-2021»

Пятый заезд привел караван в поселок Эль-Кайсума. Вдоль спецучастка длиной 456 км встречались участки с камнями и дюнами.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 5 часов 29 минут. Россиянин Андрей Каргинов выиграл у него больше двух минут, а вот лидер гонки Дмитрий Сотников финишировал третьим с отставанием почти в 4 минуты.

В генеральной классификации белорусы переместились с 9-го на 7-е место, сократив отставание от лидера до 1 часа 29 минут.

Сергей Вязович после трудностей прошлого этапа все же проехал маршрут и стартовал в очередном заезде с 11-й позиции. Однако где-то на середине трассы столкнулся с проблемами.

Шестой спецучасток направит пелотон в город Хаиль. «Боевыми» будут 448 км, которые можно назвать приключением в дюнах — обещают много песчаных горок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАЗ Алексея Вишневского пришел вторым на пятом этапе ралли-рейда «Дакар-2021», повторив успех предыдущего заезда. Престижный ралли-рейд «Дакар-2021» проходит в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by