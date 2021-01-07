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Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

07.01.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

7 января акции производителя электромобилей Tesla выросли более чем на 6%, в результате чего состояние Илона Маска увеличилось до 188,5 млрд долларов.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Это на полтора миллиарда долларов больше, чем у владельца Amazon Джеффа Безоса, который возглал список мировых богачей последние три года.

Вторым в топе Илон Маск стал в ноябре 2020 года, обойдя Билла Гейтса. На тот момент личный капитал Маска составлял 128 млрд долларов.

Лидерству Маска также способствовало падение акций Amazon с сентябрьского максимума в 3500 долларов до 3200 долларов. Как отмечает NBC News, инвесторы распродаются, ожидая, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит технологическое регулирование и сократит прибыль гиганта онлайн-торговли.

По данным американского Института политических исследований, с марта по декабрь 2020 года в США появилось 56 новых миллиардеров.

 
 
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7 января акции производителя электромобилей Tesla выросли более чем на 6%, в результате чего состояние Илона Маска увеличилось до 188,5 млрд долларов.
 
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