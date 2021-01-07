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Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

07.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.

Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

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Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

Конечно, в Рождество принято дарить подарки со смыслом. Помимо традиционных белых цветов глава государства преподнес митрополиту икону «Взыскание погибших».

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенир – бронзовый колокол как символ окончания строительства храма и, собственно, саму Крестовоздвиженскую церковь в миниатюре.

Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
Пусть служит напоминанием о сегодняшней нашей встрече.

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

Алена Сырова, корреспондент:
Каждое сказанное слово в этот праздничный день обретает особый смысл. Каждое пожелание, которое мы искренне адресуем сегодня знакомым и незнакомым людям, точно имеет все шансы сбыться. Добро, милосердие и миролюбие. Рождественский день лучший повод вспомнить об этих наших исконно белорусских качествах.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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