Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»





Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.





По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.

Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.





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Конечно, в Рождество принято дарить подарки со смыслом. Помимо традиционных белых цветов глава государства преподнес митрополиту икону «Взыскание погибших».









В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенир – бронзовый колокол как символ окончания строительства храма и, собственно, саму Крестовоздвиженскую церковь в миниатюре.

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Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Пусть служит напоминанием о сегодняшней нашей встрече.





Алена Сырова, корреспондент:

Каждое сказанное слово в этот праздничный день обретает особый смысл. Каждое пожелание, которое мы искренне адресуем сегодня знакомым и незнакомым людям, точно имеет все шансы сбыться. Добро, милосердие и миролюбие. Рождественский день – лучший повод вспомнить об этих наших исконно белорусских качествах.

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