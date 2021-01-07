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Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»

07.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной белорусский подиум на «Дакаре». Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе престижного ралли-марафона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»

Протяженность спецучастка № 5 составила 456 километров. Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Вишневского преодолел дистанцию за 5 часов 29 минут и 20 секунд. Это на 2,5 минуты медленнее, чем у победителя этапа Андрея Каргинова из российской команды «КАМАЗ-мастер».

В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский поднялся на седьмое место, уступая лидеру Дмитрию Сотникову из «КАМАЗа» чуть менее полутора часов.

Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе «Дакара»

8 января гонщиков ждут еще 485 километров по пустыне в северо-восточной части Аравийского полуострова.

Люди в материале: Алексей Вишневский, Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников

 
 
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Новости Беларуси. Очередной белорусский подиум на «Дакаре». Экипаж Алексея Вишневского занял второе место на пятом этапе престижного ралли-марафона, сообщили в...
 
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