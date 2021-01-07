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Разводы-2020. Знаменитые актеры, расставшиеся с женами

07.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разводы-2020. Знаменитые актеры, расставшиеся с женами

2020 год стал трансформационным во многих смыслах. Для некоторых российских актеров он стал знаменательным тем, что они развелись со своими женами.

Не прошло и года, как Антон Богатырев расстался со своей женой, актрисой Евгенией Лоза. Кстати, к ней он ушёл от бывшей супруги. А от неё, по слухам, – к новой возлюбленной... 


В 20 лет Сергей Бондарчук-младший женился, у пары родилось двое детей. Брак продержался 9 лет. 


Известный «мажор» Павел Прилучный расстался со своей супругой Агатой Муцениеце. Слухи о том, что пара на грани разрыва, появились давно, но только в этом году 33-летний актер пополнил ряды официальных холостяков. 


Сергей Жигунов расстался со своей супругой Верой Новиковой уже во второй раз. Первый развод состоялся из-за связи актера с Анастасией Заворотнюк. Пара не ужилась, и Жигунов вернулся к первой супруге. Они заключили повторный брак в 2009 году. И вот опять расставание. О причинах нового развода со «старой» женой знаменитость не распространяется. 


Павел Деревянко прожил с женой Дарьей Мясищевой 10 лет, у них двое детей. СМИ приписывает 44-летнему актеру новый роман, но Павел говорит, что развод не был болезненным и состоялся лишь потому, что они разлюбили другу друга. 



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2020 год стал трансформационным во многих смыслах. Для некоторых российских актеров он стал знаменательным тем, что они развелись со своими женами. Не прошло и года,...
 
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