Скандал в Украине вокруг нелегальной вакцинации чиновников набирает обороты

Источник материала: ОНТ

В Украине скандал вокруг незаконной вакцинации набирает обороты. Информация о контрабанде антиковидных препаратов для высокопоставленных чиновников проверяется.





Накануне появились сообщения о том, что из Израиля в Киев незаконно ввезли вакцину Pfizer. И якобы некоторые депутаты и представители правительства тайно вакцинировались. Заплатив за дозу по 2,5 тысячи евро, при том что стоит она всего 30 евро. К тому же у государства, по данным властей, есть четкий план вакцинации. В соответствии с ним сначала прививку должны получить никак не чиновники, а люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. Украинская сторона расследует инцидент, а израильская – вынуждена оправдываться.

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