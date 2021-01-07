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В Москве 15-летняя школьница покончила с собой
Источник материала: ОНТ
На севере Москвы (Россия) обнаружили тело 15-летней девочки. Причины смерти подростка выясняются. Об этом
По предварительным данным, девушка могла покончить с собой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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На севере Москвы (Россия) обнаружили тело 15-летней девочки. Причины смерти подростка выясняются. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в...
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