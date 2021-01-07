Как борьба за власть вылилась в противостояния в Вашингтоне: хронология событий и оценка мировых лидеров

Источник материала: ОНТ

События, которые произошли в Вашингтоне, в мире уже называют одним из самых тёмных дней в истории США. Жертвами штурма Капитолия стали двое мужчин и две женщины, одна из которых – ветеран американских Вооружённых сил. Десятки раненых и минимум полсотни арестованных. Есть пострадавшие среди полицейских. Мэрия Вашингтона ввела чрезвычайное положение в столице, которое уже продлено на 15 суток. В город введена Национальная гвардия.





И хотя возобновившееся заседание в Конгрессе позволило сенаторам и депутатам утвердить Джо Байдена новым президентом США, аналитики и медиаресурсы продолжают соревноваться в яркости заголовков, называя случившееся позором и крахом американской демократии. Чем обернулась для Штатов политика двойных стандартов?

Наблюдатели не сомневались, что 6 января станет напряжённым днём в американской столице. Одновременно с процедурой сертификации голосов в Конгрессе, которой депутаты и сенаторы должны были окончательно утвердить результаты прошедших выборов, сторонники Дональда Трампа запланировали масштабный митинг у Капитолийского холма. Но случившееся превзошло все ожидания. То, что мирным этот протест не будет, стало понятно почти сразу – локальные стычки с полицией стали происходить по всему периметру протеста.

Бунтари разгромили несколько репортёрских точек, совершив нападения на журналистов, и после митинга, на котором, по разным оценкам, собралось около 100 тысяч человек, самые активные участники пошли на штурм Капитолия.

Охрана конгресса, несмотря на предупреждения, к такому развитию событий оказалась просто не готова и ничего не смогла противопоставить толпе, которая без особых проблем прорвала кордоны.

Пока членов парламента и других VIP-персон спешно эвакуировали из здания, по коридорам и залам Конгресса растекались толпы митингующих. На разных уровнях их то и дело блокировали агенты секретных служб и полицейские, где-то переходя в рукопашную, а где-то угрожая боевым оружием. Вот кадры, на которых произойдёт первое убийство. Забаррикадированную дверь штурмуют протестующие, кто-то пытается выскочить в проём и получает выстрел из пистолета почти в упор.

Тяжёлое ранение в шею. На полу истекающая кровью 35-летняя Эшли Беббит, которая приехала на митинг из Калифорнии. Ветеран вооружённых сил, 14 лет она отдала службе в американской армии и в итоге погибла от пули офицера полиции. Она скончается в больнице, не приходя в сознание.

Чуть позже станет известно, что при штурме здания погибло 4 человека. Двое мужчин и две женщины, счёт раненых, в том числе с огнестрельными ранениями, с обоих сторон идёт на десятки. Но ни стрельба, ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни перспектива тюремных сроков протест не остановили. Рядовые американцы почувствовали себя хозяевами положения. Соцсети наполнены фотографиями и видеокадрами триумфа сторонников действующего президента Америки. Они заняли опустевшие кабинеты сенаторов, устроили фотосессии в зале заседаний и в кресле главы Конгресса, копаясь в документах и разбирая на сувениры офисную утварь.

Пока демонстранты хозяйничали на Капитолийском холме, в Вашингтон уже направлялись силы Национальной гвардии. В это же время к самому Дональду Трампу публично обратился Джо Байден.

Джо Байден, избранный президент США: «Я призываю президента Трампа немедленно выступить с телевизионным обращением, выполнить свою клятву. Защитить конституцию и потребовать прекращения этой осады. Капитолий взят штурмом, там выбиты окна, заняты кабинеты и сенат Соединенных Штатов, неизвестные роются в документах Конгресса и Палаты представителей. Это угроза безопасности законно избранным должностным лицам, и это не протест. Это мятеж!»

Через какое-то время Дональд Трамп записал видеообращение к своим сторонникам. Он попросил их разойтись с миром, но при этом в очередной раз подчеркнул, что не признаёт итоги прошедших выборов, как и миллионы его соратников, из-за массовых фальсификаций.

Дональд Трамп, действующий президент США: «Я знаю, как вам больно. Я понимаю ваши чувства. Наши выборы были украдены. Результаты были безоговорочными, все это знают, в особенности наши оппоненты. Но вы должны сейчас идти домой. Нам нужен мир, нам нужен закон и порядок, мы должны уважать наших прекрасных сотрудников правопорядка. Мы не хотим, чтобы кто-либо пострадал. Это очень тяжёлые времена. Никогда ещё не было такого, чтобы они могли забрать всё это у нас: у меня, у вас, у нашей страны. Эти выборы были сфальсифицированы, но мы не можем играть на руку этим людям».

Видимо, именно из-за очередных обвинений в обмане избирателя Facebook и YouTube удалили заявления Трампа, а Twitter и вовсе заблокировал аккаунт политика. Всего за сутки в медиапространстве появилась огромное количество высказываний о двойных стандартах, лицемерии крупнейших средств массовой информации. Соединенные Штаты не стесняясь стали сравнивать с условной «банановой республикой», а мировые политики проявлять активное беспокойство происходящим, называя американский уличный протест не попыткой отстоять свою позицию, а спланированной атакой на демократию.

Джордж Буш-младший, 43-й президент США: «Это было тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах. Штурм Капитолия повредил репутации США во всем мире. Те, кто в этом участвовал, были обмануты ложными надеждами».

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: «США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно».

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Когда в одной из старейших мировых демократий сторонники действующего президента с оружием в руках ставят под сомнение законные результаты выборов, универсальная идея демократии оказывается подорвана. То, что произошло 6 января в Вашингтоне – совсем не по-американски».

Гинтас Науседа, президент Литвы: «Верховенство закона – это не правило улицы. Мы твердо верим в верховенство демократических ценностей в нашей союзной стране».

Армен Гаспарян, политолог: «Плевать они там все будут на права человека. Никакие там правозащитники не будут бегать вокруг местных колесниковых, тихановских и бабарико. Забудьте. CNN будет рассказывать о том, что власть обязана быть жесткой. Власть обязана карать любую мразь, которая хочет разрушить покой и мирный труд простых граждан. Если вы посмеете задать вопрос, чем вот это отличается от того, что в Минске, на вас будут плохо смотреть. Потому что в Минске это террор, а там – демократия. То, что происходит в США, это, конечно, "другое". Все участники беспорядков будут наказаны очень серьезно, без оглядки на права человека».

Эксперты неоднозначны в оценках происходящего в США. Одни считают штурм Капитолия пробой госпереворота, другие отчаянной попыткой добиться справедливости. Многие увязывают события в американской столице с общим кризисом избирательных институтов Соединённых Штатов.

Нынешнее ночное противостояние закончилось победой силовиков. Столичная мэрия объявила в городе чрезвычайное положение, а силы Нацгвардии, полиции и других спецслужб, стянутые в Вашингтон, сумели зачистить здание Конгресса и Капитолийский холм и взять ситуацию под контроль. Это позволило возобновить работу конгрессменов и членов палаты представителей, на которой Джо Байдена утвердили новым президентом США.

В социальных сетях тем временем множатся призывы для тех, кто приехал в Вашингтон из других регионов США, вернуться домой и продолжить сражение за свои права. Как предупредил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, американская демократия может войти в смертельный штопор, который приведёт к росту насилия в стране. Дональд Трамп заявил, что готов организовать передачу власти. Но пообещал не сдаваться. Этой бой, может быть, и проигран, но война, судя по всему, ещё впереди.

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