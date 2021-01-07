|
Как борьба за власть вылилась в противостояния в Вашингтоне: хронология событий и оценка мировых лидеров
Источник материала: ОНТ
События, которые произошли в Вашингтоне, в мире уже называют одним из самых тёмных дней в истории США. Жертвами штурма Капитолия стали двое мужчин и две женщины, одна из которых – ветеран американских Вооружённых сил. Десятки раненых и минимум полсотни арестованных. Есть пострадавшие среди полицейских. Мэрия Вашингтона ввела чрезвычайное положение в столице, которое уже продлено на 15 суток. В город введена Национальная гвардия.
И хотя возобновившееся заседание в Конгрессе позволило сенаторам и депутатам утвердить Джо Байдена новым президентом США, аналитики и медиаресурсы продолжают соревноваться в яркости заголовков, называя случившееся позором и крахом американской демократии. Чем обернулась для Штатов политика двойных стандартов?
Наблюдатели не сомневались, что 6 января станет напряжённым днём в американской столице. Одновременно с процедурой сертификации голосов в Конгрессе, которой депутаты и сенаторы должны были окончательно утвердить результаты прошедших выборов, сторонники Дональда Трампа запланировали масштабный митинг у Капитолийского холма. Но случившееся превзошло все ожидания. То, что мирным этот протест не будет, стало понятно почти сразу – локальные стычки с полицией стали происходить по всему периметру протеста.
Бунтари разгромили несколько репортёрских точек, совершив нападения на журналистов, и после митинга, на котором, по разным оценкам, собралось около 100 тысяч человек, самые активные участники пошли на штурм Капитолия.
Охрана конгресса, несмотря на предупреждения, к такому развитию событий оказалась просто не готова и ничего не смогла противопоставить толпе, которая без особых проблем прорвала кордоны.
Пока членов парламента и других VIP-персон спешно эвакуировали из здания, по коридорам и залам Конгресса растекались толпы митингующих. На разных уровнях их то и дело блокировали агенты секретных служб и полицейские, где-то переходя в рукопашную, а где-то угрожая боевым оружием. Вот кадры, на которых произойдёт первое убийство. Забаррикадированную дверь штурмуют протестующие, кто-то пытается выскочить в проём и получает выстрел из пистолета почти в упор.
Тяжёлое ранение в шею. На полу истекающая кровью 35-летняя Эшли Беббит, которая приехала на митинг из Калифорнии. Ветеран вооружённых сил, 14 лет она отдала службе в американской армии и в итоге погибла от пули офицера полиции. Она скончается в больнице, не приходя в сознание.
Чуть позже станет известно, что при штурме здания погибло 4 человека. Двое мужчин и две женщины, счёт раненых, в том числе с огнестрельными ранениями, с обоих сторон идёт на десятки. Но ни стрельба, ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни перспектива тюремных сроков протест не остановили. Рядовые американцы почувствовали себя хозяевами положения. Соцсети наполнены фотографиями и видеокадрами триумфа сторонников действующего президента Америки. Они заняли опустевшие кабинеты сенаторов, устроили фотосессии в зале заседаний и в кресле главы Конгресса, копаясь в документах и разбирая на сувениры офисную утварь.
Пока демонстранты хозяйничали на Капитолийском холме, в Вашингтон уже направлялись силы Национальной гвардии. В это же время к самому Дональду Трампу публично обратился Джо Байден.
Через какое-то время Дональд Трамп записал видеообращение к своим сторонникам. Он попросил их разойтись с миром, но при этом в очередной раз подчеркнул, что не признаёт итоги прошедших выборов, как и миллионы его соратников, из-за массовых фальсификаций.
Видимо, именно из-за очередных обвинений в обмане избирателя Facebook и YouTube удалили заявления Трампа, а Twitter и вовсе заблокировал аккаунт политика. Всего за сутки в медиапространстве появилась огромное количество высказываний о двойных стандартах, лицемерии крупнейших средств массовой информации. Соединенные Штаты не стесняясь стали сравнивать с условной «банановой республикой», а мировые политики проявлять активное беспокойство происходящим, называя американский уличный протест не попыткой отстоять свою позицию, а спланированной атакой на демократию.
Эксперты неоднозначны в оценках происходящего в США. Одни считают штурм Капитолия пробой госпереворота, другие отчаянной попыткой добиться справедливости. Многие увязывают события в американской столице с общим кризисом избирательных институтов Соединённых Штатов.
Нынешнее ночное противостояние закончилось победой силовиков. Столичная мэрия объявила в городе чрезвычайное положение, а силы Нацгвардии, полиции и других спецслужб, стянутые в Вашингтон, сумели зачистить здание Конгресса и Капитолийский холм и взять ситуацию под контроль. Это позволило возобновить работу конгрессменов и членов палаты представителей, на которой Джо Байдена утвердили новым президентом США.
В социальных сетях тем временем множатся призывы для тех, кто приехал в Вашингтон из других регионов США, вернуться домой и продолжить сражение за свои права. Как предупредил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, американская демократия может войти в смертельный штопор, который приведёт к росту насилия в стране. Дональд Трамп заявил, что готов организовать передачу власти. Но пообещал не сдаваться. Этой бой, может быть, и проигран, но война, судя по всему, ещё впереди.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как борьба за власть вылилась в противостояния в Вашингтоне: хронология событий и оценка мировых лидеров
События, которые произошли в Вашингтоне, в мире уже называют одним из самых тёмных дней в истории США. Жертвами штурма Капитолия стали двое мужчин и две женщины,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)