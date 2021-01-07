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Лукашенко прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

07.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Общаясь с прихожанами в храме, Александр Лукашенко также прокомментировал беспорядки в столице Соединённых Штатов Америки. Утверждение результатов выборов в США прошло на фоне массового побоища, сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, в столкновениях есть погибшие. 


Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Кто бы мог, владыка (митрополит Минский и Заславский Вениамин. - Прим. Ред.), подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель (речь о Беларуси, спокойной и мирной жизни ее граждан). Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание».

Фото: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Общаясь с прихожанами в храме, Александр Лукашенко также прокомментировал беспорядки в столице Соединённых Штатов Америки. Утверждение результатов выборов в США...
 
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