Православные верующие отмечают Рождество по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Важный день для миллионов верующих по всему миру. Рождество Христово отмечают православные христиане. Накануне с восходом первой, той самой Вифлеемской звезды, которая привела волхвов к месту рождения Христа, верующие устремились к храмам.





Свято-Николаевский гарнизонный собор в праздник особенно красив и торжественен. Расположенный на центральном острове Брестской цитадели, виден издалека, словно к путеводной звезде, стремятся к нему верующие.

К празднику готовились: украсили храм, нарядили ели. Вифлеемская звезда и праздничный вертеп напоминают историю рождения Спасителя, подарившую надежду миллионам.

Эти моменты и вспоминают во время рождественской службы. Свято-Николаевский собор расположен в крепости, но и внутри он не похож на остальные: кирпичные стены со следами от обстрелов напоминают, что и у храма может быть непростая судьба. Наверное, от этого и молитва звучит по-особому проникновенно.

Этой ночью задумчивое настроение поста и тихой молитвы сменилось радостью. Время святок – а это подарки, поздравления и добрые слова. Дни, когда вся семья собирается за праздничным столом.

Каждый год 7 января в доме Алисы Синьковской шумно. Дети, внуки и правнуки приезжают со всей страны, чтобы отметить и Рождество, и день рождения бабушки. Ей сегодня –71.

В такой символичный день, когда совпали две даты, подарок тоже символичный: большой стол. В привычной суете не всегда есть время приехать полным составом, по значимым датам за ним соберутся все поколения. Тем более Рождество – в его широком смысле – одним вечером не ограничивается

Праздничные богослужения продлятся и всю следующую неделю. Таков размах одного из самых значимых православных праздников. А еще это время подарков и добрых дел. Не менее важно посвятить его семье и близким людям. Продлится оно до самого Крещения.

Фото: БЕЛТА

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