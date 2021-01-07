ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Православные верующие отмечают Рождество по всей Беларуси

07.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают Рождество по всей Беларуси

Важный день для миллионов верующих по всему миру. Рождество Христово отмечают православные христиане. Накануне с восходом первой, той самой Вифлеемской звезды, которая привела волхвов к месту рождения Христа, верующие устремились к храмам. 


Свято-Николаевский гарнизонный собор в праздник особенно красив и торжественен. Расположенный на центральном острове Брестской цитадели, виден издалека, словно к путеводной звезде, стремятся к нему верующие.  

К празднику готовились: украсили храм, нарядили ели. Вифлеемская звезда и праздничный вертеп напоминают историю рождения Спасителя, подарившую надежду миллионам.

Эти моменты и вспоминают во время рождественской службы. Свято-Николаевский собор расположен в крепости, но и внутри он не похож на остальные: кирпичные стены со следами от обстрелов напоминают, что и у храма может быть непростая судьба. Наверное, от этого и молитва звучит по-особому проникновенно. 

Этой ночью задумчивое настроение поста и тихой молитвы сменилось радостью. Время святок – а это подарки, поздравления и добрые слова. Дни, когда вся семья собирается за праздничным столом.

Каждый год 7 января в доме Алисы Синьковской шумно. Дети, внуки и правнуки приезжают со всей страны, чтобы отметить и Рождество, и день рождения бабушки. Ей сегодня –71.

В такой символичный день, когда совпали две даты, подарок тоже символичный: большой стол. В привычной суете не всегда есть время приехать полным составом, по значимым датам за ним соберутся все поколения. Тем более Рождество – в его широком смысле – одним вечером не ограничивается 

Праздничные богослужения продлятся и всю следующую неделю. Таков размах одного из самых значимых православных праздников. А еще это время подарков и добрых дел. Не менее важно посвятить его семье и близким людям. Продлится оно до самого Крещения. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный день для миллионов верующих по всему миру. Рождество Христово отмечают православные христиане. Накануне с восходом первой, той самой Вифлеемской звезды,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook заблякаваў Трампа на 14 дзён, абвінаваціўшы ў «падбухторваньні»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by