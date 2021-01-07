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Белорусская команда – в числе лидеров ралли-рейда «Дакар-2021»

07.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская команда – в числе лидеров ралли-рейда «Дакар-2021»

В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд «Дакар-2021». Сегодня состоялся 5-й этап изнурительной гонки.


МАЗ под управлением экипажа Алексея Вишневского финишировал вторым. Белорусский грузовик преодолел 419 километров по пустыням и бездорожью. Быстрее оказался лишь россиянин Андрей Каргинов из команды «КАМАЗ-мастер». Белорусский пилот продолжает сражаться за главный приз – «Золотого бедуина». А вот второй наш автомобиль под управлением Сергея Вязовича опять столкнулся с серьезными техническими проблемами и вновь застрял на дистанции. 

«Похоже, это финиш», – сказал сам Вязович. Теперь команда будет делать всё, чтобы Алексей Вишневский заехал на пьедестал по итогам ралли. В общем зачёте МАЗ Вишневского отстаёт от третьего места на 38 минут! Впереди ещё 7 этапов гонки. 

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В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд «Дакар-2021». Сегодня состоялся 5-й этап изнурительной гонки. МАЗ под управлением экипажа Алексея Вишневского...
 
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