Белорусская команда – в числе лидеров ралли-рейда «Дакар-2021»

Источник материала: ОНТ

В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд «Дакар-2021». Сегодня состоялся 5-й этап изнурительной гонки.





МАЗ под управлением экипажа Алексея Вишневского финишировал вторым. Белорусский грузовик преодолел 419 километров по пустыням и бездорожью. Быстрее оказался лишь россиянин Андрей Каргинов из команды «КАМАЗ-мастер». Белорусский пилот продолжает сражаться за главный приз – «Золотого бедуина». А вот второй наш автомобиль под управлением Сергея Вязовича опять столкнулся с серьезными техническими проблемами и вновь застрял на дистанции.

«Похоже, это финиш», – сказал сам Вязович. Теперь команда будет делать всё, чтобы Алексей Вишневский заехал на пьедестал по итогам ралли. В общем зачёте МАЗ Вишневского отстаёт от третьего места на 38 минут! Впереди ещё 7 этапов гонки.

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