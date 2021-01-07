ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пекине зарегистрировали самую низкую за 50 лет температуру

07.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Пекине зарегистрировали самую низкую за 50 лет температуру

7 января утром на юге Пекина (Китай) в обсерватории «Наньцзяо» была зарегистрирована температура минус 19,6 градусов по Цельсию. Последний раз такие показания были отмечены в китайской столице в 1966 году, уточняет «Синьхуа».

6 января на Пекин обрушился холодный фронт с порывистыми ветрами, в городе резко упала температура. Утром 7 января метеорологические службы обновили предупреждение «синего» уровня из-за низких температур и сильных ветров. Жителям Пекина рекомендовали принять необходимые предосторожности от холода.

Фото: udn.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января утром на юге Пекина (Китай) в обсерватории «Наньцзяо» была зарегистрирована температура минус 19,6 градусов по Цельсию. Последний раз такие показания были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook заблякаваў Трампа на 14 дзён, абвінаваціўшы ў «падбухторваньні»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by