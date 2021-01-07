В Пекине зарегистрировали самую низкую за 50 лет температуру

Источник материала: ОНТ

7 января утром на юге Пекина (Китай) в обсерватории «Наньцзяо» была зарегистрирована температура минус 19,6 градусов по Цельсию. Последний раз такие показания были отмечены в китайской столице в 1966 году, уточняет «Синьхуа» .

6 января на Пекин обрушился холодный фронт с порывистыми ветрами, в городе резко упала температура. Утром 7 января метеорологические службы обновили предупреждение «синего» уровня из-за низких температур и сильных ветров. Жителям Пекина рекомендовали принять необходимые предосторожности от холода.

Фото: udn.com

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